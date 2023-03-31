Один из старейших туроператоров России прекратил работу Один из старейших российских туроператоров «Солвекс» прекратил деятельность

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Один из старейших туроператоров России «Солвекс» сообщил о прекращении туроператорской деятельности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Решение принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам. В компании пообещали возместить средства туристам.

ООО «Туристическое агентство Солвекс» сообщает о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма, — говорится в сообщении.

Гендиректор туроператора Димитр Цонев объяснил решение о прекращении деятельности тем, что «Солвекс» не имеет возможности продолжать работу и расплачиваться с клиентами по всем отмененным турам из-за сложившейся международной обстановки, пишет «Интерфакс».

«Солвекс» был основан в 1993 году. Основными туристическими направлениями компании были Болгария, Греция, Кипр, Израиль, Юго-Восточная Азия, Индия, Словакия, Финляндия и Венгрия.

Ранее стало известно, что российский лесопромышленный гигант Segezha Group продал «дочку» Segezha Packaging в Европе из-за санкций, вызывавших операционные трудности. Президент группы Михаил Шамолин отметил, что предприятию принадлежало семь фабрик по производству бумажной упаковки.