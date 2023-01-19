Один из самых дорогих препаратов от ВИЧ резко подешевел в шесть раз РБК: цена одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ «Ролнавир» подешевел до 2,8 тысячи рублей

Цена одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ «Ролнавир» снизилась в шесть раз — с 17,2 тысячи до 2,8 тысячи рублей, сообщает РБК. Известно, что дженерик ралтегравира является почти самым востребованным лекарством от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и входит в перечень жизненно необходимых и важнейших медикаментов.

Упаковка дженерика ралтегравира <...> обошлась московскому тендерному департаменту в 2,8 тысячи рублей, при том что зарегистрированная максимальная цена оригинального препарата «Исентресс» от интернациональной компании MSD составляет 17,2 тысячи рублей за упаковку (60 таблеток по 400 мг), а средняя закупочная цена за нее по итогам прошлого года составила 9,7 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

По информации издания, тендер на 4,9 тысячи упаковок выиграл «Биопрепарат». Дистрибьютор снизил максимальную объявленную цену контракта в пять раз — с 70,7 миллиона до 14,1 миллиона рублей. Известно, что заявка будет закрыта препаратом-дженериком «Ролнавир» российской компании «Промомед».

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что современными лекарственными препаратами против ВИЧ обеспечены 80–90% россиян, обратившихся за помощью в медучреждения, или около 800 тысяч человек из 1,1 млн граждан РФ с выявленными антителами. По его словам, остальные 300 тысяч ВИЧ-положительных пока не начали лечение.