https://static.news.ru/photo/6658f49c-206c-11ea-b731-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Russian Look/Global Look Press

Первый российский долларовый миллиардер Андрей Рогачёв продаёт Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве. Каждый из них один из основателей розничной сети «Пятёрочка» оценил в 750,7 млн рублей.

В настоящее время ведутся предварительные переговоры и консультации, сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что в своё время Рогачёв выкупил рынки у городских властей за 473 млн рублей. Бизнесмен, которого называют «отцом российского ретейла», активно инвестировать в московские рынки начал совместно с Gremm Group Михаила Горяинова. Бывший партнёр Рогачёва сейчас спорит с ним за активы, и уже заявил о намерении оспорить продажу рынков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что розничная продуктовая компания X5 Retail Group к 2022 году из-за возникающих сложностей закроет 20 гипермаркетов «Карусель» и трансформирует 34 таких магазина. После реорганизации под брендом «Карусель» будут работать всего лишь 37 гипермаркетов.