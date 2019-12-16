Первый российский долларовый миллиардер Андрей Рогачёв продаёт Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве. Каждый из них один из основателей розничной сети «Пятёрочка» оценил в 750,7 млн рублей.
В настоящее время ведутся предварительные переговоры и консультации,
Издание отмечает, что в своё время Рогачёв выкупил рынки у городских властей за 473 млн рублей. Бизнесмен, которого называют «отцом российского ретейла», активно инвестировать в московские рынки начал совместно с Gremm Group Михаила Горяинова. Бывший партнёр Рогачёва сейчас спорит с ним за активы, и уже заявил о намерении оспорить продажу рынков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что розничная продуктовая компания X5 Retail Group к 2022 году из-за возникающих сложностей закроет 20 гипермаркетов «Карусель» и трансформирует 34 таких магазина. После реорганизации под брендом «Карусель» будут работать всего лишь 37 гипермаркетов.
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