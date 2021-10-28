Объявленный в розыск совладелец «Б. Ю. Александров» не признал вину

Совладелец производителя сырков «Б. Ю. Александров» компании «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик, которому вменяют принуждение к совершению сделки, не признаёт вину. Сейчас он находится в США, где проходит лечение. Об этом сообщила адвокат Изачика из бюро «Забейда и партнёры» Светлана Мальцева, передаёт РИА Новости.

Он однозначно не признаёт вину. Мы полагаем, что он ни в чём не виноват, — сказала Мальцева.

Она добавила, что считает данное обвинение попыткой решить корпоративный конфликт с помощью привлечения правоохранителей, возбуждением дела и заочным арестом с целью лишить предпринимателя возможности участвовать в управлении активами компании.

По словам Мальцевой, следствие в курсе нахождения Изачика на лечении в США и невозможности его личного участия в разбирательстве.

Объявление его в розыск, вероятно, преследует обратную цель: сделать невозможным его возвращение на родину для защиты от несправедливых обвинений, — заявила адвокат.

Она также отметила ряд «существенных недостатков» в деле, в частности, «отсутствие убедительных доказательств самого факта преступления».

Ранее стало известно, что партнёр скончавшегося около года назад основателя компании «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова Юрий Изачик объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки. По этому же делу разыскивается предприниматель Леонид Белиловский.

Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов основали компанию «Ростагроэкспорт» в 1995 году. Самым известным её брендом является «Б. Ю. Александров». Компания включает в себя три производственные площадки кисломолочной продукции и глазированных сырков в Московской области, Саратове и Калининграде. После смерти Александрова в ноябре 2020 года в компании начался корпоративно-наследственный спор.

В октябре Изачик подал в Арбитражный суд Московской области иск. В документе он просит отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы «Ростагроэкспорт» по 17% долей во входящей в группу компании ООО «Ростагрокомплекс».

76-летний предприниматель ссылается на тяжёлое состояние после перенесённой болезни и операции, а также утверждает, что подписал договор, будучи введён в заблуждение. В частности, ему заявили, что у компании есть финансовые сложности и в случае банкротства он понесёт субсидиарную ответственность по долгам. Также Изачику обещали обменять доли в «Ростагрокомплексе» на перераспределение в его пользу доли участия в других компаниях группы, чего не было сделано. Сейчас у предпринимателя осталось лишь 15% долей в компании, он требует вернуть остальные 85%.