Общественники разработали новую статью УК РФ В России разработали статью УК, по которой бизнес освободят от ответственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава экспертного центра общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Авдеева заявила, что общественники разработали новую статью в Уголовный кодекс РФ о налоговом мошенничестве. По ее словам, нововведение предусматривает освобождение бизнеса от уголовного преследования при возмещении неуплаченных налогов, сообщает РИА Новости.

Авдеева пояснила, что в настоящее время чаще всего предприниматели, не уплатившие налоги, становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве по общеуголовным частям статьи 159 УК РФ. Это при расследовании оставляет бизнес без гарантий, что неправильно, считает общественник.

Нами разработан законопроект по внесению изменений и конструированию нового состава 159.7 УК РФ, который будет предполагать ответственность за налоговое мошенничество. Это будет исключительно предпринимательская статья, — рассказала она.

Авдеева уточнила, что задумано одновременное внесение изменений в статьи 76.1 УК РФ и 28.1 УПК РФ. Изменения предполагают возможность либо прекращения уголовного преследования, либо освобождения от уголовного наказания, если предприниматель возместит ущерб в двукратном размере и уплатит штраф.

По мнению руководителя экспертного центра «Деловой России», предлагаемые изменения в статьи УК будут выгодны бюджету России, а также дадут шанс бизнесменам. Авдеева пояснила, что предлагаемые меры предусмотрены лишь для тех предпринимателей, которые впервые совершили «мошенничество» при возмещении НДС.

Ранее стало известно,что «Единая Россия» готовит законопроект, предлагающий отметить подоходный налог и другие отчисления с выплат членам советов домов, которыми чаще всего являются пенсионеры. На сегодня пенсионеры, вознаграждения которым облагаются налогами, автоматически становятся работающими и им уже не производят индексацию пенсии.