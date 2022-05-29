Российские олигархи скрывают яхты во избежание ареста Guardian: российские олигархи начали отключать трекеры, передающие данные о нахождении яхт

Фото Mandoga Media/Global Look Press

На яхтах попавших под санкции российских бизнесменов начали отключать трекеры, позволяющие отслеживать местоположение судов, говорится в расследовании Guardian. Журналисты издания связались с членом экипажа яхты, которая принадлежит одному из олигархов. Он рассказал, что ему поручили отключить автоматическую идентификационную систему (AIS), которая показывает местонахождение судна. Таким образом предприниматели хотят избежать ареста имущества, отметили опрошенные эксперты.

По информации Guardian, российские олигархи спрятали не менее шести суперъяхт. В их число попало судно Alfa Nero стоимостью $120 млн, принадлежащее, предположительно, Андрею Гурьеву, бывшему члену совета директоров химического холдинга «ФосАгро».

Также в списке спрятанных яхт числится судно Clio за $65 млн, которое связано с экс-руководителем РУСАЛа Олегом Дерипаской. После начала военной спецоперации на Украине судно направилось в сторону Турции. 21 апреля оно пришвартовалось в яхтенном порту «Имеретинский» в Сочи, сообщили в «РБК Краснодар».

Помимо этого, в числе скрываемых яхт оказалась Galactica Super Nova стоимостью $80 млн. Данное судно связано с бывшим главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. 2 марта яхта располагалась у побережья Хорватии, затем информация о местонахождении Super Nova не поступала.

Кроме того, в данный список попала яхта Ocean Victory за $300 млн, которая, предположительно, принадлежит предпринимателю Виктору Рашникову, судно Motor Yacht ($300 млн), связанное с бизнесменом Андреем Мельниченко, а также яхта My Sky ($40 млн), якобы принадлежащая владельцу группы компаний «Меркурий» Игорю Кесаеву.

8 апреля ЕС заморозил имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд. Это вертолёты, яхты и недвижимость.