Оборот сети «Л’Этуаль» упал на 95% во время пандемии

https://static.news.ru/photo/ada6fe12-7ea8-11ea-85e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выручка «Л’Этуаль» формируется только за счёт продаж косметики и парфюмерии в онлайне, это обеспечивает 5% оборота сети.

В настоящий момент сеть переориентировалась на производство и продажу антисептиков для кожи и не планирует сокращать персонал. Гендиректор «Л’Этуаль» Татьяна Володина пообещала, что все сотрудники будут получать выплаты в соответствии с их трудовыми договорами, передаёт РБК.

Во время и после пандемии российский рынок косметики и парфюмерии изменится, считает Анна Дычева-Смирнова, гендиректор Reed Exhibitions в России. По мнению эксперта, спрос на декоративную косметику упадёт, покупателей будут больше интересовать удодовые средства и товары для здорового образа жизни.

Как писал NEWS.ru ранее, представители почти трети российских компаний видят риски банкротства в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса и девальвации рубля из-за снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который ведёт Центр стратегических разработок (ЦСР), изучающий состояние деловой среды.