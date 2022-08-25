Подсчитаны убытки западных компаний после ухода из России РИА Новости: западные компании потеряли свыше $70 млрд после ухода из России

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные компании, которые после 24 февраля покинули российский рынок, понесли убытки в размере свыше $70 млрд, передает РИА Новости. Уточняется, что потери коснулись в основном европейских, американских и японских организаций. При этом самый мощный отток капитала у предприятий топливно-энергетического сектора.

К примеру British Petroleum после разрыва с «Роснефтью» недосчиталась $25,5 млрд, французская TotalEnergies — почти $7,6 млрд, американская ExxonMobil понесла потери в $3,4 млрд, немецкая инжиниринговая компания Linde и австрийская OMV лишились по $1 млрд.

Компания Shell, которая вышла с российского рынка и отказалась покупать российский газ у «Газпрома» за рубли, получила убыток в $3,9 млрд, норвежская Equinor потеряла $1,08 млрд, а итальянская Enel — €527 млн.

Ранее стало известно, что Shell может лишиться долгосрочного контракта на 1 млн тонн газа в год с «Сахалином-2». Новый оператор проекта начал прекращать поставки тем, кто не перезаключил контракты на прежних условиях

Также сообщалось, что крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании, как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, стараясь восполнить нехватку в мире сжиженного природного газа (СПГ).

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