Новым гендиректором «Перекрестка» стал бывший глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков назначен генеральным директором «Перекрестка»

Фото: АГН «Москва»

Андрей Калмыков

Управленец Андрей Калмыков назначен новый генеральным директором торговой сети «Перекресток», сообщает пресс-служба компании X5, управляющая сетью. Ранее Калмыков руководил авиакомпанией «Победа». Также он занимал должность первого заместителя гендиректора «Аэрофлота», работал в министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией «Sunrise tour».

Я счастлив присоединиться к команде Х5. «Перекресток» был первым супермаркетом в России и вырос в крупнейшую сеть в своем сегменте. Теперь сделаю «Перекресток» самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов, — сказал Калмыков.

Ранее сообщалось, что ряд поставщиков ретейлера X5 Group с конца февраля стали отказываться от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию. Тогда большинство поставщиков заявили, что не отказываются от скидок окончательно, но хотели бы «взять паузу», после которой они вернутся с новым промопланом. Сеть «Верный» заявила о том, что от промоакций в последнее время отказались около трети поставщиков, что объясняется повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистических цепочек, приводящих к дефициту сырья и упаковки.