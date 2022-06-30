Новый закон об инвестициях назвали способом развить импортозамещение Директор ГБУ «ГАУИ» Барашев: новый закон об инвестициях поможет развить импортозамещение

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С 1 июля в силу вступит закон, понижающий инвестиции для офсетных контрактов до 100 млн рублей вместо 1 млрд, как было раньше, сообщает «360». По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артёма Барашева, это поможет развить импортозамещение в стране.

В марте этого года мэр Москвы объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку бизнеса в условиях санкций. <...> Снижение минимального порога инвестиций позволит привлечь в импортозамещение не только крупные предприятия, но и средний бизнес, — сказал он.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, Москва первая из регионов стала заключать офсеты с поставщиками. С 2017 года подписаны пять контрактов на инвестиции в размере 12,9 млрд рублей.

Офсетные контракты предполагают долгосрочный договор, по которому инвестор запускает производство, а власти гарантируют приобретение продукции.

17 июня стало известно, что Подмосковье впервые выбилось в тройку регионов — лидеров по состоянию инвестиционного климата. При этом в прошлом году Московская область занимала седьмую позицию, а семь лет назад — только 22-ю. Губернатор области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье прикладывает для развития экономики максимальные усилия.