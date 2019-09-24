https://static.news.ru/photo/e4607f5a-defd-11e9-86d8-fa163e074e61_660.jpg Хасан Татриев и Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Фото: ООО

Президентом «Башнефти» назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев. Об этом говорится в сообщении компании.

Он возглавил «Башнефть» вместо Андрея Шишкина, который занимал эту должность с октября 2016 года, передаёт ТАСС .

Под руководством Татриева ООО «РН-Юганскнефтегаз» достигло успехов в разработке Самотлорского месторождения, а также нескольких рекордов по добыче нефти, пишут « Ведомости ».

Гендиректором ООО «РН-Юганскнефтегаз» стал Игорь Табачников, до этого находившийся на посту главного инженера дочерней компании «Роснефти».

Как писал News.ru, в мае совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию, а также на одну привилегированную акцию класса «А». Такие данные следуют из опубликованных материалов компании.