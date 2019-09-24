Президентом «Башнефти» назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев. Об этом говорится в сообщении компании.
Он возглавил «Башнефть» вместо Андрея Шишкина, который занимал эту должность с октября 2016 года, передаёт
Под руководством Татриева ООО «РН-Юганскнефтегаз» достигло успехов в разработке Самотлорского месторождения, а также нескольких рекордов по добыче нефти, пишут «
Гендиректором ООО «РН-Юганскнефтегаз» стал Игорь Табачников, до этого находившийся на посту главного инженера дочерней компании «Роснефти».
Как писал News.ru, в мае совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию, а также на одну привилегированную акцию класса «А». Такие данные следуют из опубликованных материалов компании.