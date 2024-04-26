Новые владельцы ушедших из России компаний задумались об их продаже РБК: новые владельцы ушедших из России компаний не справились с управлением

Новые собственники бизнесов, выкупленных у иностранцев, которые ранее покинули Россию, начали задумываться о перепродаже, сообщает РБК со ссылкой на ряд юристов. Издание отмечает что новые владельцы не могут справиться с управлением.

Уже есть запросы от клиентов, ранее купивших бизнес у иностранцев и понявших, что могут не справиться с KPI, — заявил партнер компании «Кесарев Консалтинг» Виталий Жигулин.

Схожее мнение озвучил руководитель практики корпоративного права и M&A, представитель юридической фирмы Verba Legal Александр Рудяков. По его словам, юристам поступают обращения потенциальных покупателей иностранных активов, которые ранее уже были выкуплены владельцами, не справившимися с ведением бизнеса.

Как утверждают специалисты, в России формируется вторичный рынок иностранных активов. Партнер консалтинговой фирмы Kept Ольга Яськова подчеркнула, что такая тенденция будет укрепляться и далее, наращивая масштабы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство готовит запуск модернизированного механизма регуляторной гильотины. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства рассказал, что предстоит еще один масштабный этап «расчистки нормативной базы».