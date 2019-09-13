https://static.news.ru/photo/92ac1822-d4fd-11e9-9d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua.

Вечером 11 сентября после презентации новых устройств капитализация компании из Купертино составила более триллиона долларов.

Стоимость акций компании на момент закрытия торгов выросла на 3,18%, до $223,6 за одну штуку. Осенью 2018 года корпорация стала первой американской компанией с капитализацией, превышающей $1 трлн, но позже этот показатель снизился и колебался в районе $950 млрд, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Девайсы получили тройную основную камеру на 12 Мп. Система оснащена обычным телефото- и широкоугольным объективами на 12 Мп. Новая функция Deep Fusion позволит юзерам делать девять кадров одновременно, после чего объединять их в один. Таким образом получаются высокодетализированные снимки.