«Новатэк» полностью завладел «Тернефтегазом» «Новатэк» увеличил свою долю в «Тернефтегазе» до 100%

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская компания, занимающаяся добычей газа, «Новатэк» приобрела у французской Total Energies 49% в компании «Тернефтегаз», таким образом «Новатэк» консолидирует 100% предприятия, говорится в пресс-релизе компании. 25 августа российские власти одобрили эту сделку, а на следующий день обе стороны подписали договор купли-продажи.

ПАО «НОВАТЭК» сообщает о приобретении 49% доли владения в ЗАО «Тернефтегаз», занимающемся разработкой Термокарстового месторождения, у компании группы TotalEnergies. В результате, «НОВАТЭК» будет владеть 100% ЗАО «Тернефтегаз», — говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта в сентябре этого года при выполнении всех условий.

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