Новак рассказал, что случится при отказе ЕС от российской нефти Новак: при отказе ЕС от российской нефти на рынке произойдёт перераспределение

Фото Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Отказ Евросоюза от российской нефти приведёт к перераспределению на мировом рынке — Россия просто направит свою нефть в те страны, откуда уйдёт сырьё для Европы. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты». Он добавил, что эмбарго ЕС на нефть из России не пошатнёт баланс на рынке энергоресурсов.

Произойдёт просто удорожание, ту же нефть, которую они покупали у нас, им придётся купить в другом месте, заплатить за это дороже... но тем не менее произойдёт просто перераспределение, — сказал Новак.

Он отметил, что Россия уже увеличила объёмы поставок нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион. Вице-премьер также указал, что на Европу приходится около 15% мирового потребления нефти.

Мы поставляем порядка 4 млн барр. — это 3% из этих 15%. Им придётся где-то найти, где-то перенаправлять с других рынков тот объём, который распределён. Лишних объёмов на рынке нет, — указал он.

Западные страны пытаются ограничить доходы России от продажи энергоносителей с начала военной операции на Украине. В пятом пакете санкций Евросоюз ввёл эмбарго на российский уголь. Кроме того, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в шестой пакет санкций должно войти эмбарго на российскую нефть.

Планировалось, что Евросоюз постепенно откажется от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023 года. Однако страны ЕС никак не могут согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из России.