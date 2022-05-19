Новак рассказал, сколько компаний перешли на отплату газа в рублях Новак: около половины зарубежных клиентов «Газпрома» открыли счета для оплаты в рублях

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Около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» уже открыли рублёвые счета для оплаты российского газа, рассказал в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, окончательный список покупателей, перешедших на оплату газа в рублях, станет известен в ближайшие дни.

У нас около 54 компаний, которые имеют договоры с «Газпром экспортом», <....> около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублёвые, чтобы обеспечить <...> оплату за поставленный газ в рублях, — сказал Новак.

Вице-премьер также пообещал в скором будущем предоставить список согласившихся покупателей и дополнительную информацию о сделках. При этом решение о переводе оплаты за голубое топливо в рублях он назвал вынужденным, поскольку только так страна сможет сохранить экспортную выручку.

Ранее «Газпром» разослал своим европейским клиентам письмо, в котором есть инструкция по оплате газа в рублях без нарушения санкций ЕС. Суть этих изменений в том, что до начала спецоперации России на Украине расчёты велись с европейскими «дочками» «Газпрома» через европейские же банки. Однако на фоне многочисленных санкций возник риск, что эти деньги будут заморожены в Европе и не дойдут до «Газпрома». Потому теперь платежи переводят на счета в российском банке, где они конвертируются в национальную валюту.