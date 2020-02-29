Фото: Норникель/vk.com

«Норникель» планирует вложить в создание туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией свыше 14 млрд рублей.

Об этом сообщил статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании Дмитрий Пристансков.

Реализация указанного проекта планируется за счёт финансовых средств «Норильского никеля» в размере 10,5 млрд рублей, общий объём капитальных вложений составит более 14 млрд рублей, — сказал он.

Как пишет «Интерфакс», ожидается, что туркластер будет создан до 2030 года. Он будет принимать круизные суда в будущем порту Лиинахамари. «Норникель» также планирует восстановить расположенный рядом военный аэродром «Корзуново», законсервированный с конца 1990-х годов.

Ранее NEWS.ru писал, что российская компания «Норникель» разработала экзоскелет с элементами интеллектуализации. Первая партия предсерийных образцов составит 20 экземпляров.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях