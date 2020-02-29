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Российская авиакомпания «Аэрофлот» получила свой первый дальнемагистральный самолёт Airbus А350-900, который будет задействован на рейсах в европейские и азиатские страны, а также в США.

Салон лайнера вмещает 316 пассажирских кресел. Из них 264 располагаются в экономическом классе, 24 — в «комфорте». Кроме того, предусмотрены 28 персональных боксов с полностью раскладывающимися креслами для бизнес-класса. На...