«Норникель» планирует вложить в создание туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией свыше 14 млрд рублей.
Об этом сообщил статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании Дмитрий Пристансков.
Реализация указанного проекта планируется за счёт финансовых средств «Норильского никеля» в размере 10,5 млрд рублей, общий объём капитальных вложений составит более 14 млрд рублей, — сказал он.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что российская компания «Норникель» разработала экзоскелет с элементами интеллектуализации. Первая партия предсерийных образцов составит 20 экземпляров.
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