«Норникель» потратил 5 млрд руб. на ликвидацию утечки — около 0,5% прибыли

https://static.news.ru/photo/4f7cc568-b22b-11ea-acb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

«Норильский никель» уже потратил около пяти миллиардов рублей на ликвидацию экологической катастрофы под Норильском, где из хранилища ТЭЦ вытекли десятки тонн дизельного топлива, заявил владелец компании Владимир Потанин. Чистая прибыль «Норникеля» за 2019 год составила $13,9 миллиарда — чуть менее триллиона рублей.

По словам Потанина, на ликвидации последствий утечки ежедневно работают более 200 специалистов компании и более 150 единиц специальной техники.

И в дальнейшем мы, выполняя наше обещание, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет, — цитирует бизнесмена ТАСС.

Потанин в 2020 году стал богатейшим россиянином по версии журнала Forbes. Издание оценило личные активы владельца «Норильского никеля» в $19,7 миллиарда — более 1,3 триллиона рублей по текущему курсу.

Как писал NEWS.ru, утечка нефтепродуктов произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Выяснилось, что Ростехнадзор несколько лет не проверял аварийную цистерну — руководство Норильско-Таймырской энергетической компании с 2016 года объявило объект ремонтируемым, но лишь весной 2020-го объявило тендер на укрепление площадки под резервуаром.

Организация Greenpeace признала ЧП в Норильске одним из крупнейших в истории Арктики.