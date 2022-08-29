«Nokia начнет сыпаться еще быстрее»: IT-аналитик об уходе Nokia из России Аналитик Муртазин заявил, что для Nokia уход с российского рынка станет критичным

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Для Nokia потеря российского рынка абсолютно критична, поскольку компания зарабатывала здесь большие деньги, заявил NEWS.ru ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, финская компания чувствует себя нехорошо что на европейском, что на мировом рынках. Отечественные же производители выйдут на новый уровень, считает Муртазин.

Российский рынок был для них высокорентабельным, и Nokia зарабатывала здесь достаточно большие деньги. Без этой подпорки компания Nokia начнет сыпаться еще быстрее, — заявил он.

Аналитик добавил, что операторское оборудование Ericsson продолжит обслуживаться и постепенно будет замещаться на китайские аналоги. Не предвидится и проблем с деградацией сетей.

В тоже время я уверен, что это подтолкнет отечественных производителей к созданию собственного оборудования. Такие планы уже есть, и они осуществляются, просто надо будет немного ускориться, — резюмировал Муртазин.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и ее конкурент — шведский концерн Ericsson окончательно прекратят деятельность на территории Российской Федерации к концу года. Уточняется, что в российском представительстве Ericsson трудоустроены порядка 400 сотрудников, которым, по заверению работодателя, будет оказана финансовая поддержка.