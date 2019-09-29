https://static.news.ru/photo/6419c6f4-e27b-11e9-8042-fa163e074e61_660.jpg Фото: nissan/instagram.com

Продажи автомобилей марки Nissan упали на территории РФ на 18% по сравнению с прошлым годом.

Так, за с января по август 2019 года было продано 41 тысяча 257 машин, что позволило автопроизводителю занять восьмое место по популярности в России, пишет АГН « Москва » со ссылкой на «Автостат».

При этом наибольшей любовью россиян пользуется Nissan Qashqai, продажи этой марки даже немного увеличились — на 2% по сравнению с прошлым годом — и составили 2 тысячи 154 автомобиля. Также дилерам удалось продать чуть более двух тысяч Nissan X-Trail, но это на 5% ниже прошлогодних показателей.

Как писал News.ru ранее, Росстандарт и «Авто.ру» запустили сервис, позволяющий проверить перед покупкой, не отзывал ли машину производитель для исправления дефектов, допущенных при выпуске партии автомобилей. Проверить данную информацию можно по госномеру машины или по идентификационному номеру транспортного средства (VIN), а также есть опция подписки на оповещения о новых кампаниях.