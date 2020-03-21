https://static.news.ru/photo/5087d240-6bea-11ea-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joachim Sielski via www.imago-im

Японский автоконцерн Nissan остановил производство на заводе в Барселоне и прервал рабочие контракты с тремя тысячами сотрудников из-за пандемии.

Компании пришлось пойти на такой шаг из-за ограничений на перемещение людей и в связи с перебоями в поставках комплектующих для производства автомобилей. Ранее Nissan остановил пять заводов в США и один в Великобритании. На данный момент в Испании выявлено 25 тысяч заражённых коронавирусом нового типа, более 1,3 тысячи умерли, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, все производственные предприятия Италии, не выпускающие продукцию первой необходимости, должны быть закрыты во избежание дальнейшего распространения коронавируса нового типа, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.