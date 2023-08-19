Несколько брендов кофе перестанут продаваться в России WSJ: Jacobs прекратит продавать в России кофе брендов Tassimo и Moccona

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Компания — производитель чая и кофе JDE Peet’s, владеющая в том числе брендом Jacobs, перестанет продавать в России кофе и товары брендов Tassimo и Moccona, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление главного исполнительного директора компании Фабьена Симона. По данным журналистов, до конца 2023 года с российских прилавков исчезнет кофе Jacobs, однако ему на смену придет бренд Monarch.

Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona, — говорится в сообщении WSJ.

Ранее сообщалось, что JDE Peet’s планирует вывести из России зарубежные бренды кофе и чая до конца 2023 года. В России будут представлены только местные бренды.

До этого «Коммерсант» сообщал, что российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования наименования Jacobs. По данным издания, продукт компании может продаваться под марками Monarch или Milicano.