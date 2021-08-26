Немцы предложили «Газпрому» обойти законы ЕС, продав «Северный поток — 2»

Немецкие чиновники предложили российскому «Газпрому» обойти директиву Евросоюза, ограничивающую транзит газа через Европу посредством продажи компании. Подробнее об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG проиграла процесс в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Если она не оспорит решение, то это фактически будет означать, что российская газовая компания сможет задействовать только 50% мощности газопровода.

Директива Евросоюза требует, чтобы 50% поставок осуществлял независимый оператор, однако в России «Газпром» обладает монопольным правом по поставкам газа через «Северный поток —2». Администрация компании пытается обойти новые правила ЕС, однако вероятность того, что «Газпром» в одиночку сможет производить транзит газа по территории Европы, крайне мала.

Ранее оператор ГТС Украины Сергей Макогон высказал своё мнение об этой ситуации и настоял на продлении контракта по транзиту газа через страну.