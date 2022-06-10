Нефтетрейдер Trafigura уйдет из российского проекта «Восток Ойл»

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Швейцарский нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из проекта «Восток Ойл» в России, который контролирует нефтяная компания «Роснефть». Как сообщается в отчете на сайте трейдера, группа не видит возможности позитивных изменений ситуации в обозримом будущем и ещё в мае прекратила торговлю нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями.

Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о намерении выйти из проекта «Восток Ойл», в котором владеет 10%, — отмечает трейдер.

Ранее директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев предположил, что уход с российского рынка международных трейдеров станет «одним из печальных последствий» эмбарго на поставку российской нефти. В числе других последствий он назвал сокращение добычи нефти в России от 20% в год и выше от уровня 2021 года, а также отказ от запуска восточно-сибирских проектов «Роснефти» с легкой низкосернистой нефтью, куда уже вложены большие инвестиции, включая «Восток ойл» в Красноярском крае.