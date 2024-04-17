Названы три принципа привлечения инвестиций в Россию Экономист Беляев: необходимо развивать страховой бизнес для роста инвестиций

Для привлечения инвестиций в Россию необходимо в первую очередь развивать страховой бизнес в стране, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, страховые компании должны работать вместе с государством.

Развивать страховой бизнес, чтобы работали страховые компании, чтобы они наряду с государством участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, — заявил Беляев.

Экономист напомнил, что инвестиции осуществляются через рынок ценных бумаг. На нем выступают в первую очередь не граждане, а институциональные инвесторы. Среди них страховые компании, пенсионные фонды, банки и другие организации.

Все это нужно развивать, делать привлекательным наполнение государственных пенсионных фондов, развивать этот инструмент, — добавил Беляев.

При этом самым главным для привлечения инвестиций он назвал создание стабильной экономической ситуации. Беляев объяснил, что инвесторам нужна уверенность в том, что их деньги никуда не сгорят. По его словам, этому мешает жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Экономист отметил, что повышение ключевой ставки замедляет развитие экономики и инвестиционный процесс, это две стороны одной медали.

Ранее Центробанк сообщил, что по состоянию на 1 апреля внешний долг России составил $304 млрд. При этом с начала года этот показатель снизился на 4,1% ($12,8 млрд).