Названы сферы деятельности, в которых зарплаты растут быстрее других РБК: в строительстве и логистике зарплаты растут быстрее всего

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Работодатели на фоне санкций начали «зарплатную гонку» за сотрудников в критически важных отраслях — строительстве и логистике. По данным аналитиков HeadHunter, в этих сферах зарплаты растут быстрее всего, сообщает РБК.

Агентство отмечает и другой трент — топ-менеджеры стали поощряться премиями и бонусами в меньшем объеме, чем управленцы рангом ниже и экспертное звено компаний. Работодатели считают, что именно работники этого уровня несут основную ответственность за преодоление кризиса.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина объяснила появление нового тренда.

Нагружая людей тем трудоемким, интеллектуальным трудом, который лежит в основе прибыли, надо уважать это, — подчеркнула она.

Исследование показало, что среднем фактическая зарплата работников в России, учитывая все начисления, в третьем квартале выросла на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Рост составил почти 5 тысяч рублей, до 90,5 тысячи рублей до вычета налогов.

Что касается строительства и транспортной логистики, то за год доход сотрудников в них вырос на 10% и 9% соответственно. По состоянию на конец сентября строители и логисты в среднем получали по 68,8 тысячи и 58,6 тысячи рублей.

Ранее РБК сообщил, что большинство россиян (72%) получают полностью белые зарплаты, при этом более трети (37%) согласны перейти на серую оплату труда, если она будет повышена в два раза и более. Примерно треть (31%) участников опроса, напротив, заявили, что не согласятся на зарплату «в конверте», даже если ее размер будет повышен.