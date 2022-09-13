Названы самые востребованные IT-специалисты в России Программисты и аналитики признаны самыми востребованными IT-специалистами в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми востребованными IT-специалистами в России стали программисты и разработчики, аналитики и системные администраторы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведённое порталами «Работа.ру» и Heaad. Месячная зарплата IT-специалистов в целом может составлять от 73 тысяч до 106,1 тысячи рублей, при этом в Москве и регионах показатели отличаются в два раза.

Чаще всего компании ищут программиста или разработчика (11%), аналитика (10%) и системного администратора (10%). <...> IT-специалистам в целом предлагают в вакансиях от 73 тысяч ± 56,2 тысячи до 106,1 тысячи ± 86,2 тысячи российских рублей в месяц (среднее значение ± стандартное отклонение), — говорится в исследовании.

В ходе исследования было проанализировано порядка 50 тысяч вакансий, опубликованных летом 2022 года. Отмечается, что большинство вакансий IT-специалистов — почти 40% — публикуется в Москве.

Самой востребованной вакансией является программист (разработчик): им предлагают одну из наибольших заработных плат для неруководящей позиции — от 84,5 тысячи до 143,4 тысячи рублей. Менеджер продукта получает от 97,2 тысячи до 162,4 тысячи рублей, а тестировщик — от 88,3 тысячи до 137,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что зарплата IT-специалистов в российских компаниях составляет в среднем 240 тысяч рублей в месяц, что на 20% ниже, чем у тех, кто работает на зарубежные фирмы. При этом, по словам нескольких источников, предпосылок для роста зарплат в этом году нет: доходы упали, компании экономят и сокращают штаты.