Названы самые популярные направления малого бизнеса на фоне санкций РБК: малый бизнес на фоне санкций выбирает строительство, оптовую торговлю и IT

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Малый и средний бизнес на фоне санкционного кризиса стал больше регистрироваться в строительстве, оптовой торговле и IT-сфере. При этом у предпринимателей снизился интерес к традиционной розничной торговле, пишет РБК со ссылкой на исследование СПАРК.

Санкционное давление на Россию не привело к заморозке создания новых бизнесов. Среднее ежемесячное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые были зарегистрированы в марте — сентябре 2022 года оказалось на 20% выше, чем в январе — феврале текущего года, и в то же время на 39% больше, чем за весь 2021 год.

Больше всего у МСП потеряли популярность торговля автомобилями, профессиональная, научная и техническая деятельность. а также розничная торговля. Эксперты объясняют это тем, что предприниматели идут в те сферы, где есть спрос и поддержка государства. Однако, некоторые сферы остаются закрытыми для малого бизнеса, так как они монополизированы крупным бизнесом.

Ранее Банк России предложил убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими восемь млрд рублей, а также ограничить общий объем кредитов с господдержкой для МСП до двух млрд рублей. Также предлагается исключить МСП, аффилированные с крупным бизнесом и банками, убрать из реестра финансовых посредников и отказать в господдержке МФО.