Названы самые довольные зарплатой россияне SuperJob: чаще всего довольны своей зарплатой программисты, врачи и проектировщики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программисты, проектировщики и врачи в России чаще других довольны своей заработной платой, реже всего — менеджеры по рекламе, секретари и специалисты по работе с клиентами, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob. В опросе приняли участие 2,5 тысячи трудоустроенных россиян.

Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего среди программистов (38%). Их доходы по-прежнему растут быстрее инфляции: за год зарплаты в сфере IT увеличились в среднем на 15%, — говорится в исследовании.

В топ-5 профессий, представители которых в наибольшей степени удовлетворены доходами, вошли также медицинские работники (28%), юристы и HR-менеджеры (по 25%).

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе: об этом рассказал лишь каждый десятый из них (10%). Удовлетворен своим заработком только каждый девятый секретарь и специалист по работе с клиентами, — говорится в исследовании.

Ранее исследовательской центр «Зарплата.ру» выяснил, что число россиян, желающих работать в международных компаниях, сократилось в сравнении с прошлым годом в четыре раза. Теперь в подобных местах хотят трудиться лишь 5% граждан РФ. При этом интерес к трудоустройству в отечественных фирмах растет.