Названы профессии, на которые вырастет спрос в 2023 году РБК: эксперты ожидают дефицита среди рабочих и технических специальностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электрогазосварщик выполняет сварочные работы

В 2023 года может усилиться дефицит рабочих и инженеров, к такому выводы пришли эксперты в разговоре с РБК. По их словам, нехватка кадров ожидает отрасли машиностроения и обрабатывающей промышленности.

Если говорить о конкретных специальностях — усилится дефицит станочников широкого профиля, токарей, инженеров, — сказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Директор платформы для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» Анастасия Ускова полагает, что санкции и ограничение доступа к технологиям станут причиной перестройки процессов и спровоцируют необходимость «догонять» показатели за счет ручного труда, а не офисных вакансий. Она добавила, что сложно прогнозировать и ситуацию с иностранной рабочей силой: уже сейчас нехватка кадров в строительстве, по ее словам, оценивается Минстроем в 3–5 млн человек.