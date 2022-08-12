Названы причины падения несырьевых доходов России РБК: в июле 2022 года несырьевые доходы бюджета упали на 29% из-за антироссийских санкций

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Падение ненефтегазовых доходов бюджета произошло из-за воздействия западных санкций на российскую экономику, пишет РБК со ссылкой на экспертов. По их словам, сейчас происходит снижение активности бизнеса и падение его прибыльности. Экономисты уточняют, что под удар попала прежде всего металлургическая отрасль, поскольку в отношении нее введены серьезные рестрикции. Кроме того, меняются собственники и инфраструктура во многих компаниях, что приводит к управленческим и логистическим трудностям, которые также оказывают влияние на величину поступлений в бюджет, добавляют они.

Также по словам аналитиков, наблюдается спад в обрабатывающей промышленности, поскольку запасы сырья, материалов и комплектующих иссякают, а перестройка на новую модель работы требует времени. Эксперты уверены, что и укрепившийся рубль повлиял на доходы бюджета, поскольку экспорт, в том числе металлов, не смог обеспечить динамичного прироста казны по сравнению с первым кварталом 2022 года.

По данным агентства, в июле 2022 года несырьевые доходы федерального бюджета сократились на 29% в годовом выражении, до 990 млрд рублей. В третьем квартале ситуация продолжит быть напряженной, поскольку запустить импортозамещение и наладить работу с новыми рынками в сжатые сроки не просто, считают эксперты.

Накануне министерства и ведомства РФ потребовали дополнительного финансирования из бюджета в 2023–2025 годах в объеме порядка 5 трлн рублей ежегодно. Отмечается, что нынешний период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федеральной казны.