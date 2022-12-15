Названы причины одинаковых объявлений с разными ценами на маркетплейсах Эксперт: одинаковые объявления с разными ценами появляются на маркетплейсах из-за демпинга

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Эксперт по продажам Павел Шевченко объяснил NEWS.ru, почему на маркетплейсах много одинаковых объявлений, но с разными ценами. По его словам, начинающие предприниматели чаще всего стремятся привлечь внимание покупателей исключительно за счет очень низких цен и не задумываются о модернизации собственного продукта. А сиюминутная выгода в их бизнес-модели приоритетней, чем производство качественного продукта и долгосрочный заработок.

Почему выбирают такую стратегию? Это проще и быстрее. Буквально через три дня после закупки ты начнешь зарабатывать первые деньги, но крайне маленькие. При этом единственный твой вариант конкурировать — демпинговать. Вот и получается, что многие новички продают одинаковые товары, — пояснил эксперт.

По его словам, демпингу способствует обилие оптовых баз и господствующая в России идея заработать здесь и сейчас. Поэтому нынешняя ситуация будет продолжаться.

Ранее кандидат юридических наук Наталья Свечникова порекомендовала перед покупкой товара известного производителя на маркетплейсе найти всю возможную информацию об артикулах и материалах изделия, его размерах и логотипах. Эксперт подчеркнула, что мошенники часто искажают размер изделий, также в подделках присутствуют нарушения в подгонке деталей, излишки фурнитуры, а покупателю стоит обращать внимание на такие нюансы при покупке. Цена же оригинального товара всегда выше, чем цена подделки.