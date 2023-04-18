Названы последствия для банков РФ из-за ужесточения мер в ипотеке Российские банки могут потерять из-за ипотеки 80 млрд рублей прибыли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки в 2023 году рискуют лишится части доходов от ипотеки из-за нового регулирования, предупредили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Потери из-за мер ЦБ по сдерживанию ипотеки «от застройщиков» могут составить 80 млрд рублей, сообщает РБК.

Аналитики указали на три регуляторных нововведения, которые окажут давление на рынок. Во-первых, основным препятствием для получения прибыли станут надбавки к ставке резервирования по «ипотеке от застройщика» с 30 мая. По прогнозам экспертов, это приведет к снижению выдач и сокращению единовременных комиссий, получаемых банками от застройщиков.

Вторым моментом могут стать вводимые с 1 июня макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом. Они ослабят потенциал роста объема новых выдач.

Третьим решением ЦБ, способным лишить банки денег, называется запрет на навязывание покупки страхового полиса по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что главными выгодополучателями при реализации программ льготной ипотеки являются не застройщики, а банки. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он подчеркнул, что чем выше процентная ставка по кредиту, тем выше риски невыплат со стороны заемщиков. Если же процент по ипотеке снижен, выплаты даются потребителю легче.