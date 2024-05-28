Названы мечтающие «прибежать» в Россию западные компании Экономист Беляев: западные бренды одежды хотят вернуться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию хотят вернуться западные бренды одежды, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Эксперт подчеркнул, что также мечтают «прибежать» на российский рынок автомобилестроители: в РФ эта отрасль развивается, но пока наладить процессы не до конца получается. Кроме того, как отметил экономист, может вернуться западный пищепром.

Подумывают, как вернуться в Россию, автомобилестроители, в том числе транспортное машиностроение. Сами мы до сих пор не можем наладить, хотя пытаемся. Несмотря на слова о том, что у нас хорошо действует легкая промышленность, одежда и прочее, прежде всего вернутся бренды женской одежды. Думаю, в Россию может вернуться пищепром, — пояснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что вернуться смогут те компании, которые имели наиболее прочные основы и успели «запустить корни». По словам Беляева, у таких производств должна быть российская база.

Я думаю, возвращаться могут те компании, которые имели наиболее прочные основы, те, которые запустили корни, у кого есть наработанные технологии и есть наша база, на которую можно посадить производство, — добавил экономист.

Работающий с западными компаниями в РФ руководитель ранее сообщил, что, несмотря на заявления о намерении уйти с российского рынка из-за спецоперации на Украине, западный бизнес не торопится покидать страну. По информации зарубежных изданий, настроения сейчас заметно изменились.