Компания Inventive Retail Group, которая владеет брендами Apple, Lego, Samsung и Nike, останется в России, заявил глава группы компаний Тихон Смыков в ходе «Недели российского ретейла». Он отметил, что им компании «никуда не деться», и число магазинов по стране придется значительно сократить, передает ТАСС.

Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни, — сказал Смыков.