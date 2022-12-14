Названы цены на горнолыжный отдых в этом году АТОР: горнолыжный отдых в этом году будет стоить 90-170 тысяч рублей

Фото: Роман Денисов/Global Look Press

На горнолыжный отдых вдвоем можно съездить за 90-170 тысяч рублей, рассказали NEWS.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Если вылетать из регионов, то поездка может обойтись дешевле.

В качестве альтернатив европейским курортам в АТОР предложили российские. Поездка в Сочи, Красную поляну, где найдется, чем заняться и новичками, и профи, обойдется в среднем в 116 тысяч рублей на двоих за трех-шестидневные туры без перелета, а с перелетом — 172 тысячи рублей.

В АТОР также рекомендовали Эльбрус, Чегет, Донбай. Первые два курорта больше подойдут опытным лыжникам, последий — для всех. Общий чек на двоих составит 90 тысяч рублей за пять дней отдыха и авиабилет. Чуть выше цена отдыха на Архызе — 95 тысяч рублей на двоих за пять дней в гостинице и перелет из Москвы и обратно.

Кроме того, можно отправиться на Шерегеш, однако трассы там не очень длинные и сложные. Цена тура — 40-45 тысяч рублей на двоих за пять дней без перелета, с ним — от 51 тысячи рублей.

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