Названо главное препятствия для развития фитнес-индустрии в России Глава фитнес-сообщества Силина: прибыль в отрасль составляет всего около 8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основным сдерживающим фактором для более интенсивного развития фитнес-отрасли является низкая маржинальная прибыль бизнеса, рассказала NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, доход в этой сфере на территории РФ в среднем составляет около 8%.

Такая низкая переменная вызвана увеличением основных статей расходов в среднем по стране на 30% в течение года. Это касается роста динамики затрат на аренду, коммунальные услуги, расходные материалы, техническое обслуживание оборудования, — обратила внимание собеседник издания.

Отрасль на текущий период также страдает от нехватки оборотных средств, чтобы развиваться и открывать многофункциональные объекты. Это уже отражается на инвестиционных стратегиях отраслевых организаций, указала Силина.

Согласно исследованию сообщества, из открытых в 2023 году 622 фитнес-клубов на рынке преобладает студийный формат — около 78% от общего количества, требующих наименьших инвестиций. На классические широкоформатные клубы без бассейна пришлось около 12%, на многофункциональные крупные объекты — около 10%.

В связи с тем, что Программа стимулирования кредитования субъектов МСП и Программа 1764 заканчивают свое действие в 2024 году, Силина предложила рассмотреть возможность пролонгации действующих мер поддержки на 2025–2030 годы. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Также разработать новый вариант льготного инвестиционного кредитования для малых и средних предприятий, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, — констатировала глава нацсообщества.

Ранее Силина обратила внимание, что стоимость абонементов спортклубов в 2024-м может увеличиться на 7–15%, а в случае введения в РФ прогрессивного налогообложения цены могут повыситься на 10–17%. Изменения будут постепенными, резюмировала она.