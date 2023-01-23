Названа выручка кинотеатров от проката российских фильмов Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла до 12 млрд

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Выручка кинотеатров от проката российских фильмов в 2022 году выросла до 12 миллиардов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Estimate Company. Отмечается, что в прошлом году выручка от проката отечественных кинолент составила 10 миллиардов. Автор материала при этом уточняет, что доля сборов от проката отечественных картин в 2022 году составила 51% (25% — 2021 г.).

Российские кинотеатры столкнулись с дефицитом высокобюджетных и сложнопостановочных зарубежных релизов. Если в 2021-м доля сборов зарубежного контента составила 75% от общих, то по итогам прошлого года — только 49%, — рассказал изданию аналитик Estimate Company Тимур Имаев.

Президент сети «Каро» Ольга Зинякова не согласилась с такой оценкой и указала, что сборы российского кино сейчас составляют «около 60% от общего пирога».

Ранее сообщалось, что сборы российской семейной комедии «Чебурашка» преодолели рекордную отметку в 5 млрд рублей в отечественном прокате. В день премьеры — 1 января — фильм собрал 227,3 млн рублей, а планку в 1 млрд рублей перешагнул в первый уик-энд. Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко признался, что не ожидал подобного успеха. Он также пообещал, что комедия получит продолжение.