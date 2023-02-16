Названа судьба заводов IKEA в России Замглавы Минпромторга Евтухов: одобрена сделка по продаже трех заводов компании IKEA

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал «Известиям», что в правительстве одобрили сделку по продаже трех заводов компании IKEA, которые расположены на территории страны. Он отметил, что в кабмине руководствовались необходимостью сохранить рабочие места. По словам замминистра, покупателями стали два отечественных производителя мебели: компании «Лузалес» и «Слотекс».

Покупателями заводов IKEA стали два производителя: изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места, — сказал Евтухов.

Он пообещал, что владельцы предприятий могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, «которые есть в арсенале Минпромторга».

Ранее сообщалось, что IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети.