Названа страна, закупившая больше всего водки у России Comtrade: Израиль закупил больше всего водки у России в 2022 году

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Израиль закупил в 2022 году у России водки на $24,7 млн и стал главным импортером спиртного напитка по итогам года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade. Аналитики подчеркнули, что годом ранее Россия продала Израилю водки лишь на $5,7 млн. Таким образом, объемы поставок увеличились более чем в четыре раза.

По данным Comtrade, второй в списке главных закупщиков водки у России стала Германия — за 2022 год она приобрела спиртного напитка на $7,5 млн. Для сравнения, в 2021 году импорт водки в ФРГ составлял $43,4 млн. Замыкает тройку лидеров Армения, сократившая импорт с $13,2 млн до $6,9 млн. Помимо вышеперечисленных стран в десятке лидеров по закупкам российского алкогольного напитка оказались Великобритания, США, Грузия, Азербайджан, Чехия, Болгария и Словакия.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах Евросоюза сообщило, что импорт товаров в Россию достиг показателей 2020 года. По его словам, большинство товаров продолжало поступать в РФ через дружественные страны, такие как Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Собеседник Bloomberg также указал на серьезный рост поставок в Россию из Китая. Он подчеркнул, что Пекин играет большую роль в снабжении Москвы в период проведения военной операции на Украине.