Названа причина грядущих проблем в компаниях Маска Bloomberg: в компании Маска Tesla царит беспорядок и увольняют сотрудников

Проблемы в компании Tesla Илона Маска угрожают стабильности других предприятий миллиардера, сообщило агентство Bloomberg. По его данных, в производителе электромобилей «царит беспорядок», увольнения не прекращаются, моральный дух сотрудников расшатан.

Акции компании падают, продажи не растут, отмечают в агентстве. По данным Bloomberg, некоторые инвесторы полагают, что компанию возглавляет «рассеянный руководитель». В агентстве отметили, что когда во всех организациях Маска дела шли хорошо, инвесторов не волновали вероятные сложности из-за того, что руководит всеми компаниями один человек.

Ранее Маск уволил почти 500 сотрудников Supercharger в Tesla, в том числе старшего директора Ребекку Тинуччи. Команда Supercharger занималась сетью станций для ускоренной зарядки электромобилей. Решение стало полной неожиданностью для целого ряда крупных компаний, которые пользовались услугами Tesla и, в частности, ее адаптерами для заряда автомобилей с электродвигателями. В их числе оказались Ford Motor Co., General Motors Co. и Rivian Automotive Inc. Rivian. При этом Rivian и Ford продолжают закупки адаптеров у американской компании.