Названа новая мера поддержки для инвесторов Дальнего Востока Трутнев предложил отменить проверки инвестпроектов в ДФО

Фото: shutterstock.com

Ещё одной мерой поддержки для инвесторов может стать отмена проверок инвестпроектов, сообщил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он объяснил, что соответствующее предложение представят правительству, сообщает «МК в Чите».

Большая часть проверок связана с инвестиционным циклом, то есть предприятие ещё не построено, а проверяющие туда уже пришли. Чего ищут, не всегда понятно. Одно из предложений, которое мы будем выносить на правительство, — это отмена на Дальнем Востоке всех проверок в инвестиционном цикле, кроме тех, которые связаны с охраной жизни и здоровья людей, — сказал он.

МВД России ранее отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением ревизий, касающихся непосредственно вопросов обеспечения безопасности. Как сообщили в пресс-центре министерства, остальные проверки необходимо согласовывать с надзорными органами. Эти меры призваны минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.

В свою очередь генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал пресекать любые попытки вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей и согласовывать все проверки с руководителями прокуратур субъектов Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал это требование положительным сигналом.