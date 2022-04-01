Названа целесообразность товарного знака для самозанятых

Товарный знак защитит интеллектуальную собственность самозанятых, рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин «Радио 1». Кроме того, он повысит качество товаров, так как производитель не захочет его позорить.

По мнению Калинина, это возвращает «к корням», к купцам и промышленникам Руси, для которых качество было принципиально важно.

У нас в стране уже четыре с половиной миллиона самозанятых, большинство из них ведёт микробизнес. Кто-то шьёт одежду, кто-то — ботинки, кто-то делает какие-то кондитерские изделия. И почему бы не зарегистрировать на себя товарный знак, чтобы в будущем при развитии бизнеса уже иметь защиту от копирования, — сказал он.

Он привёл в пример уникальный рецепт, который стоит защитить как раз товарным знаком.

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