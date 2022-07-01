Назван способ преодолеть экономический кризис Гендиректор ПАО КЗМС Пищальников: для преодоления экономического кризиса в РФ нужно создать специальный орган

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Для преодоления экономического кризиса в России нужно создать специальный орган, считает гендиректор Краснокамского завода металлических сеток Дмитрий Пищальников. В разговоре с «Царьградом» он объяснил, что необходим центр управления, который будет решать проблему дефицита полномочий и ресурсов.

Создаётся специальный орган, который будет заниматься локализацией производства, импортозамещением. Хоть Европа себя и высекла, но тем не менее технологически мы от них зависим. 90% оборудования, которое сегодня работает, оно импортного производства, требуются импортные комплектующие, импортное сырьё, подшипники, всё что угодно, та же химия, — сказал Пищальников.

При этом малый и средний бизнес должен начать покупать готовые предприятия в Европе, чтобы опередить китайских предпринимателей, добавил руководитель завода. По его мнению, иностранцы готовы размещать производство в России, если получат устраивающие их условия.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявил, что программа импортозамещения в России провалилась полностью. По его мнению, нет ничего, кроме «бравурных отчётов отраслевых ведомств».

Похожим образом высказался и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, программа импортозамещения «в значительной степени провалена». Некоторые руководители не хотят добиваться экономической независимости России, а стремятся пересадить промышленность и экономику страны на «китайскую иглу».