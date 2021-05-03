Назван самый богатый российский предприниматель

https://static.news.ru/photo/646b3efc-ac0b-11eb-8dec-96000091f725_660.jpg Владимир Потанин Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Самым богатым человеком в России признан владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин. Он находится на 46-й строчке рейтинга Bloomberg Billionaires Index с состоянием в $32 млрд. Первое место в рейтинге занял основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $202 млрд.

По данным издания, Потанин с начала 2021 года потерял $622 млн, а заработал чуть больше $2 млрд. Вторым самым богатым россиянином в международном рейтинге стал основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием $28,4 млрд. Он находится на 52-й строчке.

Следом за ним идут председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с состоянием в $28,2 млрд и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с $27,9 млрд.

Единственной женщиной-россиянкой в этом списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — с начала года она заработала $443 млн, увеличив своё состояние до $9,53 млрд, и вышла на 266-ю строчку мирового рейтинга.

Всего совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца этого года выросло на $27,94 млрд.

Всего в России насчитывается 117 долларовых миллиардеров. В рейтинге, опубликованном ранее журналом Forbes, страну по этому показателю опережают только Соединённые Штаты (724), Китай (698, с учётом Макао и Гонконга), Индия (140) и Германия (136).

Ранее стало известно, что владельцы сети магазинов FixPrice Сергей Ломакин и Артём Хачатрян стали долларовыми миллиардерами после выхода компании на IPO. Состояние каждого из них Forbes оценил в $3,4 млрд.