Назван самый богатый предприниматель России

https://static.news.ru/photo/6d22e35c-76d1-11eb-83d5-96000091f725_660.jpg Алексей Мордашов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time, которые обновляются в режиме реального времени.

По данным на 20:51 по московскому времени, состояние бизнесмена и его семьи оценивается в $29,2 млрд.

Мордашов обогнал совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, который занимал первую строчку в рейтинге. Капитал последнего снижался на 3,82% — до $28,8 млрд. Состояние российского миллиардера уменьшается вслед за падением акций «Норникеля». Котировки компании снижаются на новостях о частичной приостановке деятельности рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова стал богатейшим бизнесменом планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса второй раз с начала текущего года. По данным агентства Bloomberg, за день состояние Маска увеличилось на $9,2 млрд и теперь оценивается в $200 млрд. Состояние Безоса агентство оценивает в $194 млрд (плюс $1 млрд за день). На третьем месте в рейтинге богачей — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $136 млрд, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($115 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд).

Впервые Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга в начале января на фоне роста акций Tesla на 5,38%. Тогда его состояние оценивалось в $188,5 млрд. Но уже к середине февраля Безос вернул себе первенство, однако, спустя два дня, вновь потерял его, писал NEWS.ru.