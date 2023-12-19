Назван покупатель заводов Bosch в России «Коммерсант»: Bosch продаст российские заводы турецкому инвестфонду Can Holding

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Немецкий производитель бытовой техники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов, переговоры ведутся с турецким инвестиционным фондом Can Holding, заявил в беседе с «Коммерсантом» учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов. По его словам, китайский Hisense вышел из переговорного процесса, поскольку турецкая компания «предложила вдвое больше».

Китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег, — сказал собеседник.

По данным другого источника, Can Holding намерена запустить в России производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами, такими как Awox, Seikon, Telefox, Energia и другими. Также Can Holding планирует предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам, уточнил он.

Ранее газета The Financial Times сообщала, что прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО составили не менее €100 млрд. Обесценивание активов, расходы, связанные с обменным курсом, и иные разовые расходы, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента бизнеса, затронули 176 компаний из Европы.