Назван победитель «Народного рейтинга» Банки.ру

Фото: Банки.ру

Совкомбанк в четвертый раз подряд признан победителем «Народного рейтинга» Банки.ру по итогам 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в News.ru.

Церемония вручения премии по более чем 20 номинациям прошла 16 марта. Банк помимо лидерства в «Народном рейтинге» со средним баллом 80,82, вошел в шорт-лист номинации «Банк года».

Рейтинг строится на основе отзывов посетителей портала об уровне обслуживания и качестве услуг банков. По словам управляющего директора Совкомбанка Анны Камбуловой, отзывы клиентов помогают совершенствовать продукты банка.

«В прошлом году в «Народном рейтинге» мы получили свыше 13 тыс. отзывов о банке – почти в полтора раза больше, чем в 2021 году. Около 70% из них с положительными откликами. Мы благодарны нашим клиентам и за слова поддержки, и за критические отзывы. С их помощью мы продолжаем совершенствовать продукты и клиентский сервис. Спасибо команде Банки.ру за возможность помогать клиентам на платформе «Народного рейтинга» и быть в этом лучшими уже четвертый год подряд», — отметила она.

Премия Банки.ру — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.