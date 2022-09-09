Назначен новый гендиректор авиакомпании «Россия» Гендиректором авиакомпании «Россия» стал Ян Бург

Фото: пресс-служба аэропорта Внуково

Генеральным директором авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») по решению совета директоров стал Ян Бург, сообщили в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС. Ранее должность генерального директора занимал Сергей Александровский, который в марте текущего года был назначен на должность гендиректора «Аэрофлота».

Решением совета директоров на должность генерального директора авиакомпании «Россия» (группа «Аэрофлот») избран Ян Бург. С 5 марта 2022 года он являлся временно исполняющим обязанности, — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Александровский рассказал о снижении стоимости пассажирских авиаперевозок вопреки прогнозам экспертов. По его словам, стоимость перелетов сократилась на 10% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, «Аэрофлоту» удалось удержать ценовое предложение для россиян.

Ранее генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков заявил о решении уйти из авиакомпании. В письме сотрудникам он заявил, что намерен заняться развитием других проектов, где в текущих условиях «сможет принести больше пользы». При этом топ-менеджер отметил, что компания абсолютно устойчива, на её счетах находится рекордный объём денежных средств, кредитные обязательства отсутствуют. Совет директоров лоукостера назначил генеральным директором лоукостера Дмитрия Тыщука.