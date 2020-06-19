Наследники убившего себя миллиардера Босова продали его актив на Таймыре

https://static.news.ru/photo/c0ff7a3a-b223-11ea-877f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Босов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Наследники погибшего в мае миллиардера Дмитрия Босова продали его арктический проект. Теперь угольное месторождение на Таймыре принадлежит бизнесмену Роману Троценко. Он получил 75% «Арктической горной компании», которую контролировала основанная Босовым группа «Аллтек».

В обмен родственники Босова получили долю Троценко в проекте «Печора СПГ», который предполагал строительство СПГ-завода на базе газовых месторождений в Ненецком автономном округе. Факт сделки 18 июня подтвердил РБК представитель вдовы Босова. По его словам, переговоры о продаже месторождения начались ещё в феврале — то есть до самоубийства Босова.

Погибший миллиардер владел объектом с 2015 года вместе с партнёром Александром Исаевым. Незадолго до смерти Босова в апреле он был уволен со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» (контролируется группой «Аллтек») и «Востокуголь».

Вдова Босова не раскрыла деталей проекта, однако отметила, что в результате сделки основанная Босовым группа «Аллтек» (выступила продавцом АГК) консолидировала 100% газового проекта «Печора СПГ».



В разговоре с Forbes Троценко отметил, что изначально сделка была бесперспективной и предполагала обмен активами. Теперь он намерен консолидировать 100% компании и ведёт переговоры с бывшим партнером Босова Александром Исаевым, чтобы выкупить оставшийся пакет АГК.

Для наследников это хорошая сделка, учитывая, что на «Арктической горной компании» висит штраф в 600 млн рублей, о выплате которого пока не сообщалось, — отметил в разговоре с изданием аналитик Максим Худалов из АКРА.

По его словам, «Сибантрацит» всё равно не в силах разработать это месторождение, однако лицензионные обязательства требуют активизации. В свою очередь, долю в «Печора СПГ» эксперт назвал очень перспективным вложением на фоне бурного развития этого сегмента рынка.

Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов по версии Forbes. Как писал NEWS.ru, его тело было найдено 6 мая в подмосковном посёлке Усово. Предположительно, он покончил с собой. Рядом с ним был найден пистолет Glock.